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محافظات

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:48 م
التلميذة جنا السواح
التلميذة جنا السواح في المستشفى
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همت الحسيني
شهدت مدرسة على بن ابى طالب الابتدائية بإدارة نبروه بالدقهلية سقوط البوابة على إحدى التلميذات في الصف الثالث الابتدائي أثناء مرورها من جانبها.

وقام على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بزيارة التلميذة جنا السواح التلميذة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة على بن ابى طالب، للاطمئنان عليها داخل مستشفى الطوارئ ، وقدم لها كل ما يمكن تقديمه من رعاية واهتمام.

كما أوصى إدارة المستشفى بضرورة العناية والاهتمام الكامل بالتلميذة كما كلف مدير إدارة نبروه باستخراج كارنيه التأمين الصحى الخاص بها فورا ومتابعة حالتها أولا بأول.

كما أكد أنه جرى التحقيق على الفور فى الواقعة وتم استبعاد مدير المدرسة واحالة الواقعة للشئون القانونية.
جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد
جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد
جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد
جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد
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