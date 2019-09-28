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رياضة

حسام البدرى يجتمع لأول مرة مع جهازه المعاون ..تفاصيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:40 م
حسام البدرى مدرب
حسام البدرى مدرب منتخب مصر
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منتصر الرفاعى
عقد اليوم الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعه الأول مع جهازه المعاون ، حضره كل من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني بمقر اتحاد الكرة.

وشرح البدرى استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وحدد آليات توزيع العمل والاختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون فيما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدورى العام وكذلك المباريات الإفريقية لممثلي الكرة المصرية فى دورى الأبطال الإفريقى والكونفدرالية من أجل الوقوف على العناصر التى سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوريات الأوروبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا بكامل نجومه فى أولى الوديات الرسمية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.
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