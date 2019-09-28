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فن

زوجة عمرو دياب بـ اطلالة مثير في مهرجان الجونة.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:56 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة دينا الشربينى زوجة عمرو دياب عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت دينا الشربينى على الصور قائلة: "الليلة الماضية في الحفل الختامي لل@elgounafilmfestival شكرا @amrmansiللمنظمة كبيرة وأنا فخور بذلك you🤗🤗 ".


وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :


قمر والله - احلى وحدة - بحبك


وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19/ 9 ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.












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Last night at the closing ceremony of @elgounafilmfestival Thank you @amrmansi for the great organization i am so proud of you🤗🤗 Styled by @marwaabdelsamie Dress @temraza Jewelry @ mahmoud el sergany Thank u all😍😍😍
A post shared by Dina دينا الشربيني (@dinaelsherbinyy) on Sep 28, 2019 at 9:23am PDT
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