زوجة عمرو دياب بـ اطلالة مثير في مهرجان الجونة.. شاهد

نشرت الفنانة دينا الشربينى زوجة عمرو دياب عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلقت دينا الشربينى على الصور قائلة: "الليلة الماضية في الحفل الختامي لل@elgounafilmfestival شكرا @amrmansiللمنظمة كبيرة وأنا فخور بذلك you🤗🤗 ".





وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :





قمر والله - احلى وحدة - بحبك





وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19/ 9 ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

























View this post on Instagram



























Last night at the closing ceremony of @elgounafilmfestival Thank you @amrmansi for the great organization i am so proud of you🤗🤗 Styled by @marwaabdelsamie Dress @temraza Jewelry @ mahmoud el sergany Thank u all😍😍😍

A post shared by Dina دينا الشربيني (@dinaelsherbinyy) on Sep 28, 2019 at 9:23am PDT