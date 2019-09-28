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أخبار البلد

من هو المصري ماجد فهمي نائب الرئيس للتطوير بمجموعة العثيم؟

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:46 م
مهندس ماجد فهمي
مهندس ماجد فهمي
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سعيد العربي
يشغل المهندس ماجد فهمي منصب نائب الرئيس للتطوير بمجموعة "العثيم" السعودية، وهي شركة قابضة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإحدى أهم شركات التجزئة وسلسلة الأسواق التجارية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية في الترتيب 109 في قائمة أقوى 200 شركة في العالم العربي.

حصل "فهمي" على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس، ويعد شخصية بارزة في مجال الاستثمار والتجزئة، حيث يمتلك ما يزيد على 30 عاما من الخبرة في التوسعات لأهم العلامات التجارية بالشرق الأوسط، لعب دورًا مؤثرًا في زيادة حصة مجموعة العثيم بالسوق بنسبة غير مسبوقة.

نفذ العديد من خطط وتوسعات لمشاريع كبرى وعشر مراكز تسوق دولية في الخليج كونه من ذوي الخبرة في مجال تطوير الأعمال والاستثمارات الربحية نتيجة العمل في مختلف أسواق مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك المهندس ماجد فهمي نجوم الأعمال والإنشاءات حول العالم في ضيافة المحروسة للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي تطلقه الهجرة منتصف أكتوبر.
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