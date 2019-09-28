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رياضة

فايلر ينزل ملعب برج العرب قبل مواجهة الأهلي وكانو سبورت لهذا السبب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد ملعب الجيش ببرج العرب قبل انطلاق مباراة كانو سبورت الغيني في إياب دور الــ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وفور وصول اللاعبين إلى استاد برج العرب حرص فايلر ومعاونوه على تفقد أرضية الملعب وتحية الجماهير التي تواجدت في مدرجات برج العرب.

يذكر أن الأهلي فاز على فريق كانو سبورت بهدفين دون مقابل في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

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