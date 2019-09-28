آثار حريق أعلى العضو التناسلي.. ننشر التقرير الطبي لأماني أخت جنة ضحية التعذيب

حصل صدى البلد على نسخة من التقرير الطبي الابتدائي للطفلة "أماني" البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الضحية "جنة" التي توفيت صباح اليوم متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها نتيجة التعذيب على يد جدتها.



وذكر التقرير الطبي طبقًا لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وجود آثار حريق أعلى العضو التناسلي، بالإضافة إلى أثار حريق قديم في المنطقة نفسها مع التأكيد على عذريتها ولزوم عرضها على الطبيب الشرعي للبت في الأمر.



وكانت الطفلة "جنة م س "قد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة نتيجة تعذيب جدتها ، وقد أكد والد الطفلة جنة انه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى و جنة بعد انفصاله عن والدتهما حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه مما أدى الى انفصاله عن زوجته وهو الامر الذى ادى الى استحالة الحياة بينهم .



فيما قالت أماني شقيقة الطفلة جنا أن جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة.



وأضافت الطفلة أن خالهما ايضا كان يقوم بـ معاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء، السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد بوصول الطفلة جنة محمد، ٥ أعوام، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" و كدمات وتورم شديد.



وبسؤال جدها لوالدها "س. م" اتهم جدتها لوالدتها "ص. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.