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أخبار العالم

السعودية تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:31 م
منظمة الطيران المدني
منظمة الطيران المدني الدولي
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أحمد محرم
فازت المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (40)؛ إذ حققت المملكة فوزًا كبيرًا في الترشيحات للعضوية الدائمة في مجلس المنظمة إلى جانب الدول الأعضاء الدائمين في المجلس وعددها 36 دولة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن فوز المملكة العربية السعودية يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء في تلك المنظمة العالمية لأهمية دور المملكة الإيجابي وجهودها في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي.

وأكد عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة السعودية للطيران المدني أن المملكة تفوز على التوالي منذ عام 1986م وحتى الآن في الانتخابات التي تُجرى كل ثلاث سنوات.

وبين أن هذا الفوز المتتالي يعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني وفي مقدمتها منظمة (الإيكاو) ، لافتًا إلى أن المملكة لم تتأخر يومًا عن المشاركة في تقديم الدعم لبرامج وخطط (الإيكاو) والمشاركة بالخبراء السعوديين في لجان وفرق العمل المتخصصة، كما تستضيف المملكة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، بالإضافة إلى استضافتها وتمويلها المقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

وأشار إلى ما قدمته المملكة في مجال حماية بيئة الطيران المدني؛ حيث تعّد من أوائل الدول التي أعلنت انضمامها تطوعًا إلى الخطة العالمية للتعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، كما عملت المملكة على مشروع طموح بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها منظمة (الإيكاو) على تطوير وقود الطيران التقليدي للوصول إلى "وقود طيران منخفض الكربون".
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