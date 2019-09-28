طريقة عمل ميني جاتوه السويسرول.. من المطبخ الأمريكي

يمكن تقديم حلوى لذيذة، ومختلفة في المنزل، وبأبسط المكونات و أقل التكاليف،

و قدمت الشيف نونا طريقة عمل ميني جاتوه، وذلك باستخدام مكونات بسيطة للغاية، بالإضافة إلى انها لن تكلفك الكثير، وسوف تنال إعجاب عائلتك، ويمكنك ايضا تقديمها في المناسبات، و لضيوفك، وإليكي طريقة عمل ميني جاتوه..



وقت التحضير:30 دقيقة

وقت الطبخ: ساعة

تكفي: لـ 10 أفراد



ويمكن تقديم ميني الجاتوه بحشوات مختلف، حيث يمكن تقديمها بالشوكولاتة البيضاء، والشكولاتة الداكنة، والكريم شانتيه، والمربي، وغيرها من الحشوات اللذيذة، ويمكن اختيار الحشو الأفضل لكي، ويعد الـ ميني جاتوه من اشهر الحلويات التي تقدم في الأمريكي ويعرف بأسم السويسرول، قدميها لأطفالك بين الوجبات، ولن تكلفك الكثير من الوقت.



طريقة عمل ميني جاتوه



مقادير ميني جاتوه:



(السويسرول)

300 جرام دقيق

7بيض

100جرام سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

40 جرام كاكاو خام



(الحشوة)

شوكولاتة خام مذابة

صوص فراولة

كريم شانتي شوكولاتة مخفوق



طريقة عمل ميني جاتوه:



السويسرول

1- نخلط بياض البيض مع الملح حتى نحصل على قوام فومي، وفي بولة أخرى نخلط صفار البيض مع السكر حتى يصبح كريمي.

2-نضع الدقيق والبيكنج بودر مع الكاكاو والفانيليا، ونخلطه جيدًا ونبدأ بوضع الخليط الجاف على صفار البيض.

3- ثم نضع بياض البيض المخفوق بالتدريج، ويقلب بهدوء.

4- تخبز الـ ميني جاتوه في فرن ساخن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180.

5- نترك السويسرول حتى يهدأ تمامًا، ونقطعه مربعات متساوية، ونصنع فتحة في كل مربع باستخدام البلبلة، أو غطاء زجاجة معدنية.

6- نضع في الفتحة شوكولاتة خام مذابة، و نغلق الفتحة بقطعة السويسرول مرة أخرى.

7- نزين الـ ميني جاتوه بكريم شانتي شوكولاتة مخفوق، بالإضافة إلى صوص الفراولة.