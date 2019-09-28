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مرأة

عقلاني وطيب وشرير.. أسرار برج العقرب في اختيار شريك حياته

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:01 م
اسرار برج العقرب
اسرار برج العقرب في اختيار شريكة حياته
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آية التيجي
من المعروف عن برج العقرب ان يمهل التفكير في اختياراته بشكل كبير، حيث إنه يبقيها كالفريسة، ويحاصرها ويتابع، وينتظر الفرصة التي تتيح له الإنقضاض عليها، أو تركها تذهب، وهو ما يجعل البعض يخشى التعامل مع برج العقرب.

قالت خبيرة الأبراج منى احمد ان برج العقرب تختلف صفاته بالفترة التي ولد فيها، حيث ان لكل فترة صفات مختلفة، والتي يمكن ان يختار بها شريك حياته، وينقسم برج العقرب إلى ثلاثة أقسام، وهي من مواليد 20/10 إلى 30/10 ومن مواليد 1/11 إلى 10/11، ومن مواليد 11/11 إلى 21/11 ، وسوف نقوم بشرح صفات كل منهم بالتفصيل.

وأضافت خبيرة الأبراج في تصريحات خاصة أدلت بها، خلال ندوتها اليوم بموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان برج العقرب من مواليد يوم 20/10 إلى 30/10 يفكر بعقله بشكل كبير، حيث ان ينجذب بشكل كبير للفتاة التي تجذب بعقلها، وافكارها، لذا يجب على الفتاة ان تكون متميزة ومنفردة بأفكارها.

وتابعت احمد، ان مواليد برج العقرب من اليوم 1/11 إلى 10/11 لديه مواصفات جميلة، وطيبة للغاية، ويختار مواليد هذه الايام من برج العقرب شريكة حياته بمدى صراحتها معه، وصدقها في كلامها، حيث انه ينفر من الكذب بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه يحب الشعور بالإمتلاك لما يحبه، وما يشعره بأنه له بمفرده.

وأوضحت أحمد، إلى ان مواليد برج العقرب 11/11 إلى 21/11 هو العقرب الشرير، وهو يعطي شريك حياته جميع المساحات، ويشعره بالأمان التام، ولكنه يراقب تصرفاته من على بعد، ويحاول تقييم ما إن كانت مناسبة له، أم يجب عليه معاقبتها وان يبعدها عنه.
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