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رياضة

عبدالحفيظ: أغلقنا صفحة البطولة الإفريقية.. ونركز في مواجهة الإنتاج

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه حقق فوزا مهما ومستحقا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وأضاف عبدالحفيظ أن دخول أليو ديانج أجواء المباريات مع الفريق وتسجيله لهدف في أول مشاركة له بشكل أساسي يعد أمرا إيجابيا للغاية ويدعم اللاعب معنويا وفنيا في بداية مشواره مع الأهلي لاسيما أنه خامة مميزة ننتظر منها الكثير.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن مباراة اليوم أمام بطل غينيا الاستوائية مثل أي مباراة بها إيجابيات نسعى لتكرارها وسلبيات نهدف للعمل على تلاشيها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل والتطور.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف البطولة الإفريقية بعد التأهل لدور المجموعات، خاصة أن الأهلي أمامه مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري، حيث يصب الجهاز الفني كامل تركيزه حاليا في تلك المباراة.

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