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رياضة

فايلر يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على كانو سبورت

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه استحق الفوز على كانو سبورت ذهابا وإيابا بعدما فرض نفسه على أحداث المباراتين.

وأشار فايلر إلى أن أكثر ما أسعده في مباراتي دور الـ 32 أمام كانو سبورت بجانب الفوز هو الخروج بشباك نظيفة.

وأضاف المدرب السويسري أنه سعيد بتطور مستوى اللاعبين داخل الفريق دفاعيا وهجوميا، مشيرا إلى أنه يسعى لتجهيز كل اللاعبين والعمل على تلاشي بعض الملاحظات التي تظهر في المباريات .
وأكد فايلر انه من الصعب الاعتماد فقط على 13 أو 14 لاعبا في ضوء المباريات المتعددة التي يخوضها الأهلي خلال الفترة المقبلة في مختلف البطولات؛ لذلك يسعى لرؤية كل اللاعبين بشكل عملي في الملعب.

وأوضح فايلر أنه ليس من المنطقي أن يقول أن هناك لاعبين مفضلين لديه؛ لأنه يعمل مع فريق كامل، مشيرا إلى أن ديانج لاعب مميز شأنه شأن جميع اللاعبين بالفريق فالكل يبذل مجهودا كبيرا من أجل المشاركة بشكل أساسي.

واختتم فايلر تصريحاته مؤكدا أن جميع المباريات المقبلة قوية والفريق يستعد لها بشكل جيد والجميع داخل النادي يتطلع لتحقيق الفوز بشكل مستمر.

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