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رياضة

مرتضى منصور يكشف السبب في أزمة مباراة بطل السنغال

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:30 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
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ريهام بكير
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام بسبب سفر رئيس البعثة إلى بلاده، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتحريض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.

وكان من المقرر ان يخوض الزمالك مباراته مع الفريق السنغالي ، اليوم الأحد ،على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، بعد تغير الملعب لدواع أمنية.

وسعى وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري ، لحل الأزمة مع النادي السنغالي الذين رفضوا السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك وفقا للموعد الجديد الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ولم تفلح جميع المحاولات حيث قرر رئيس بعثة الفريق السنغالي السفر إلى بلادهم على جزئين

ورفض مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي التفاوض مع اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك بعد وصول الأخير إلى ملعب بتروسبورت للتفاوض مع رئيس النادي السنغالي
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