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مرأة

تغيير إيجابي وانتقال لمكانة أفضل.. 29 سبتمبر ماذا يقول لك برجك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:47 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم 29 سبتمبر ، وفقا لعلم الأرقام.
شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 29 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية متكاملة ومتوازنة، أنت أيضا عاطفي، وحساس ولديك استعداد للتضحية في سبيل من تحب، وتميل للتقلب. تحب أن تحيط نفسك بكل شيء جميل، لكن عليك أن تكون أكثر حذرا واهتماما بحماية نفسك.

نصيحة:
عام ٢٠١٩ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
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