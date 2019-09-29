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مرأة

مصباح علاء الدين.. احذر من الارتباط بامرأة برج القوس لهذا السبب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
امرأة برج القوس
امرأة برج القوس
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آية التيجي
من المعروف عن شخصية برج القوس أنها شخصية مختلفة كليا عن باقي الأبراج الأخرى، لما له من طبيعة نارية، فهو سرعان ما يشعر بالغضب، ولكنه يهدأ سريعا، وربما يمكنه ان يقدم لك الاعتذار.

قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن امرأة برج القوس يمكن أن تختلف عن رجل برج القوس، حيث إن رجل برج القوس في الحب لا يحب الاهتمام الزائد، حتى لا ينفر من العلاقة، ويبحث عن امرأة أخرى، بينما امرأة برج القوس تحب الاهتمام بشكل كبير حيث إنها تحب الاهتمام بمتطلباته.

وأضافت خبيرة الأبراج في ندوة "صدى البلد"، إن المرأة تحب أن ترتبط بشخص يتفهم تلك المتطلبات، وتنفر من العلاقة مع الرجل الذي لا يلبي لها هذه المتطلبات.

وأوضحت منى أحمد خلال الندوة، أن متطلبات امرأة برج القوس يمكن ان تكون واسعة، وعالية للغاية، مثل أن يقوم فتى أحلامها بتحديد موعد في تناول العشاء في أفخر المطاعم، أو إهداء سيارة لها، ويعكس ذلك أن امرأة برج القوس مادية الى حد ما.

وأضافت منى أحمد، أن فتى احلام امرأة برج القوس، يجب ان يكون مهتم بتلبية متطلباتها، وطموحها، قائلة: "عايزة مصباح علاء الدين يحقق لها أحلامها".
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