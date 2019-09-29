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رياضة

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
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ريهام بكير
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام بسبب سفر رئيس البعثة إلى بلاده، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتحريض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.

وأضاف أن الفريق جاهز لمباراة اليوم ، وسيتحرك في موعده إلى ملعب برج العرب ، بحضور الحكام ومراقب المباراة ، وفي حالة عدم نزول المنافس إلى أرض الملعب لمدة 20 دقيقة يعتبر الزمالك فائزا 2-0 وفقا للائحة.

ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" إلى متى سيواجه الزمالك فرقا صعبة ويمنح الأهلي الفرق الحديثة ، متهما الكاف بمجاملة الأهلي في قرعة دوري ابطال افريقيا.

كما وجه منصور رسالة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي ، يحذره من عودة الألتراس للمدرجات ، وأن ذلك سيسبب خطورة على عودة الجماهير للملاعب.

وأشار مرتضى منصور ، في مداخلة تليفزيونية إلى أن المحرض للاعبي السنغال هو القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، حيث إن لاعبى السنغال يسافرون كثيرا إلى فرنسا وحصلوا على أموال من الخليفي عن طريق السفارة لافتعال أزمة ، ومحامي ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق هو من اصطحب رئيس البعثة لتحرير محضر.

وأشار منصور إلى أن رئيس النادي السنغالي ، قال أريد مقابلة رئيس الزمالك، وبالتأكيد رفضت لأنه من الجائز يريد اغتيالي.

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك مباراته مع الفريق السنغالي ، اليوم الأحد ،على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، بعد تغير الملعب لدواع أمنية.

وسعى وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري ، لحل الأزمة مع النادي السنغالي الذين رفضوا السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك وفقا للموعد الجديد الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ولم تفلح جميع المحاولات حيث قرر رئيس بعثة الفريق السنغالي السفر إلى بلادهم على جزئين

ورفض مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي التفاوض مع اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك بعد وصول الأخير إلى ملعب بتروسبورت للتفاوض مع رئيس النادي السنغالي.
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