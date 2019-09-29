روما في ضيافة ليتشي بالدوري الإيطالي

يحل فريق روما ضيفا على نظيره ليتشي، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للاقتراب من المربع الذهبي، بينما يطمح ليتشي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب.



ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد بريشيا في المركز الـ 13 بـ 6 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، لاتسيو مع جنوى، روما مع بريشيا، وأدونيزي مع بولونيا، وكاليا مع فيرونا، وميلان مع فيورنتينا.

