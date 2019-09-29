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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاحد 29-9-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 686 جنيهًا.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الاحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 686 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 784 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 588 جنيهًا، سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 457 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 24382 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5488 جنيهًا، وسعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بلغ 788,571 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالى فى مصر، بقيمة 8 جنيهات بالتزامن مع انخفاض ملحوظ فى سعر المعدن النفيس عالميًا، ليهبط إلى أدنى من 1500 دولار مسجلا 1497 دولارًا، وهو ما يفسر هبوط أسعار الذهب فى مصر.

وتختلف اسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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