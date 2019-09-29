Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
حواس وسيجال
حواس وسيجال
Advertisements
علاء المنياوي
أهدى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس كتابه أسرار من الرمال للممثل الأمريكي الشهير "ستيفن سيجال".

وحرص سيجال علي تناول العشاء مع الدكتور زاهي حواس، وأكد سيجال لحواس أنه يعشق الحضارة المصرية القديمة وخاصة الملك إخناتون.

وطلب من حواس دعوته لحضور أوبرا الملك توت عنخ آمون في افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وقد زار الممثل سيجال منطقة الأهرام بعد مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.

ويعتبر سيجال من أشهر ممثلي الأكشن في هوليوود.
حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور
حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور
حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور
حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور
حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور
حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حواس يشارك في افتتاح متحف توتانكامون بالبرازيل

زاهي حواس يعلن الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

حواس للقناة الأولي الإيطالية: سنعلن سبب وفاة توت عنخ آمون في 2020..صور

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ ينعى اللواء عبد العزيز الفغم بكلمات مؤثرة.. صورة

الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور

نجم الأهلي السابق: صالح جمعة أفضل من أبو تريكة ..فيديو

شاهد.. أول ظهور لابنة روبي في المدرسة

سعر الذهب فى مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل لواء بالحرس الملكي

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

قتلوا شبح قش الأرز.. مزارعو كفر الشيخ يحولونه إلى سماد عضوي وعلف مواشي.. صور