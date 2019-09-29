حواس يهدي أسرار الرمال للفنان العالمي ستيڤن سيجال.. صور

أهدى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس كتابه أسرار من الرمال للممثل الأمريكي الشهير "ستيفن سيجال".



وحرص سيجال علي تناول العشاء مع الدكتور زاهي حواس، وأكد سيجال لحواس أنه يعشق الحضارة المصرية القديمة وخاصة الملك إخناتون.



وطلب من حواس دعوته لحضور أوبرا الملك توت عنخ آمون في افتتاح المتحف المصرى الكبير.



وقد زار الممثل سيجال منطقة الأهرام بعد مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.



ويعتبر سيجال من أشهر ممثلي الأكشن في هوليوود.