سر نبوءة توقعت مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم.. فيديو

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لخبير أبراج لبناني تنبأ بوفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود





وذاع المقطع المشار إليه عن الفقيد البطل اللواء عبدالعزيز الفغم عبر موقع تويتر وذلك بعد تردّد أنباء مقتله غدرا على يد صديق سابق له في جدة.





ويرصد الفيديو المتداول عبر «تويتر» و المذاع من قناة قناة MTV اللبنانية، لخبير أبراج يتحدث عن نبؤات مطلع عام 2019 و يدعى ميشال حايك، قائلا: «ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس».





وكان اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي قد لقي حتفه اليوم برصاص الغدر من سلاح ناري إثر خلاف شخصي في مدينة جدة السعودية.





ووفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية في السعودية، إنه تم نقل الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد نعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.





وقد عمل اللواء الفغم حارسًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم اختاره الملك سلمان حارسًا شخصيًّا له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة في البديهة وحسن التصرف.

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم



تفاصيل مقتل اللواء عبدالعزي الفغم



طلق نار عشوائي في حادث مقتل اللواء عبدالعزي الفغم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل اللواء بالحرس الملكي، إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملك؛ وذلك بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن، وكشفت الداخلية السعودية عن التفاصيل الكاملة لحادث مقتلونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، ودخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".وأوضح البيان أنه: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".وأكد البيان: "استشهادبعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".