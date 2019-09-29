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رياضة

قناع وجه إسباني لـ مروان محسن

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:54 م
مروان محسن
مروان محسن
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عبدالحكيم ابوعلم
منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق راحة سلبية لمدة عشرة أيام، بعد الجراحة التي أجراها في عظام الوجه مؤخرًا.

ويتواصل الجهاز الطبي في الوقت الحالي مع بعض الشركات الطبية المخصصة في إسبانيا؛ للحصول على قناع الوجه الخاص الذي سيتم تجهيزه للاعب؛ لارتدائه خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت بعد انتهاء مرحلة التأهيل التي سيخضع لها، بعد الاستقرار على استقدام القناع من الخارج.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إنهاء كافة التفاصيل الخاصة باستقدام القناع الجديد الذي سيرتديه مروان محسن بعد العملية الجراحية التي أجراها عقب إصابته في مباراة سموحة التي أقيمت الاثنين الماضي وحسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.
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