الرقابة الإدارية تستعرض شكاوى المواطنين التى تم حلها خلال الفترة الماضية

​تتابع هيئة الرقابة الإدارية بصفة دائمة أبرز ما نشر بوسائل الإعلام المختلفة ومنها ما نُشر عبر بعض الصحف المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي متضمنة مشاكل تمس المواطنين بالمحافظات المختلفة، وبفحصها تبين صحتها والتصدي لحلها .





ومن بين المشاكل التى تم التصدى لها ما نشرته جريدة الوفد بتاريخ 7 / 3 / 2019 تحت عنوان "فواتير مياة زايد أم المهازل" نتيجة مشكلات في تحصيل الفواتير وتكدس المواطنين لسداد الفواتير على مستوى المدينة لعدم تفعيل الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق والمتابعة مع كل من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد والشركة المصرية للاتصالات والانتهاء من تفعيل الدفع الفوري بعد التعاقد مع شركة (فورى دهب) واستبدال الشبكات المتهالكة للإنترنت واستبدالها من نحاس الى فيبر وتركيب وحدات وكبائن جديدة عند مقرات التحصيل لشركة المياة، بالإضافة الى زيادة سرعة الانترنت حتى 15 ميجا حتى يتسنى التحصيل الفوري، وجارى التعاقد لتفعيل الدفع الإلكتروني .





كما نشرت جريدة الجمهورية بتاريخ 28 /5 / 2019 خبر بعنوان "المشاكل التي تحاصر البوصيلى بمدينة رشيد، المحافظة لا حياة لمن تنادى، المدرسة اليتيمة تعمل فترتين والطرق متهالكة ومركز الشباب ايل للسقوط" وتبين ان القرية تعانى من نقص عدد المدارس، وسابقة قيام المحافظة منذ عام 2017 بتخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة تعليم أساسي، الا ان المشروع لم ينفذ لوجود عدد من المشكلات تتعلق بقيود الارتفاع في المنطقة، ومرور خط كهرباء ضغط عالي بالأرض، وبالتنسيق مع محافظ البحيرة، وعدد من الجهات فقد تم الاستثناء من قيد الارتفاع للاستفادة الكاملة من قطعة الأرض، كما وافقت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على تحويل خطوط الضغط العالي الى كابلات أرضية، بالإضافة الى التنسيق مع كل من رئاسة مجلس ومدينة رشيد ، ومديرية الشباب والرياضة لأدراج طرق القرية ضمن الخطة الاستثمارية للرصف 2019/2020 ، ووضع مبنى مركز الشباب ضمن خطة الاحلال والتجديد رغم انه يعمل بكفاءة من حيث التجهيزات وانتظام العمل.





وبتاريخ 4 / 7 / 2019 نشرت جريدة الأهرام خبر بعنوان "جفاف محصول الأرز بأبو حمص نتيجة ضعف المياة" لتضرر المزارعين على نهاية حدود "مسقى زخاري" من شُح المياة مما اضر بمحاصيلهم المزروعة، حيث تبين ان الأرض الزراعية المشار اليها تقع على نهاية المسقاة وعبارة عن أراضي رملية وترتفع بها نسبة الملوحة، إضافة الى وجود مخلفات بالمسقاة تستوجب التطهير، وبالتنسيق مع محافظ البحيرة، تم متابعة قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالانتهاء من تطهير الترع والمساقى على مستوى المحافظة، والتأكد من وصول المياة لكافة الأراضي وتخفيف نسبة الملوحة، حفاظا على المحاصيل المزروعة ومنها الارز.





وبتاريخ 18 /8 /2019 نشرت جريدة الوفد ايضا خبر اخر تحت عنوان "مياة الصرف الصحي تدمر الأرض الزراعية بدمياط" حيث تبين ان مساحة الأرض الزراعية المتضررة من مياة الصرف مساحتها حوالى 15 فدان وتقع خارج الحيز العمراني لقرية ميت الخولى عبدالله بمركز الزرقا، ومحاطة بعدد من المباني العشوائية وقيام قاطنيها بتوصيل وصلات صرف المخلفات عبر مصرف نزار ميت الخولى الزراعي ، وبالتنسيق مع مسئولي محافظة دمياط ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بدمياط لاتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين نتائج عينات السيب النهائي لمحطات المعالجة لمياة الصرف، كما تم التنسيق مع رئيس مجلس ومدينة الزرقا لإزالة مواسير الصرف الخاصة بمنازل الأهالي العشوائية التي تم توصيلها بالمخالفة على المصارف الزراعية، كما تم التنسيق مع كل من مدير مديرية الزراعة، ومدير الإدارة العامة للصرف بدمياط لتطهير المصرف الزراعى الخصوصى ، ومصرف نزار ميت الخولى بصفة دورية لإزالة أسباب الشكوى.





وعبر ما نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي لاستغاثات من المواطنين بشأن الزحام الدائم من جمهور المتعاملين بمكتب توثيق محرم بك التابع لمصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية، حيث تبين عدم تناسب عدد الأعضاء الفنيين في جميع المكاتب التابعة وعددها 23 مكتب مع اعداد المواطنين المتوافدين على المكاتب مما تسبب في تكدسهم وتأخر نهو معاملاتهم، وبالتنسيق مع السيد/ مساعد وزير العدل للشهر العقاري فقد تم تدعيم مكتب الإسكندرية، بعدد 20 موثق للعمل، وجارى تدريب عدد منهم لتطبيق منظومة الشباك الواحد وجارى مراجعة وتدعيم باقي مكاتب الجمهورية.





كما تبين صحة ما نُشر أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي بقيام احد الأشخاص المسجلين بالتعدي ببناء 4 محلات على ارض من أملاك وزارة النقل، كائنة بشارع الجزائر منطقة المعادي الجديدة وذلك رغم صدور قرار من حي البساتين بإزالة الاعمال المخالفة منذ ابريل الماضي ، وبالتنسيق مع محافظ القاهرة تم تنفيذ الازالة حتى سطح الأرض بعد توفير القوة اللازمة بالتنسيق مع مديرية الامن.





كما تبين من فحص عدد من الاخبار الأخرى عدم صحتها ومنها ما يلى:





ما اثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة البعض من وجود فساد مالي وادارى في عملية خصم مبالغ من رواتب المعلمين لصالح صندوق الزمالة وكذا في اعمال استغلال قاعات المناسبات والمستشفى الخاص بالنقابة، حيث تبين قانونية الاجراءات المالية المتخذة سواء بالنقابة أو صندوق الزمالة فيما يخص موارد النقابة المالية، وذلك وفق المادة 58 من قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 69 بالإضافة الى عدم صحة ما اثير حول امتلاك النقابة لعدد 15 مستشفى، وتبين ان النقابة لا تمتلك الا مستشفى وحيد، وإجراءات ادارتها هي وباقي الكافيتريات والقاعات تتم من خلال شركات متخصصة لتحقيق اقصى استفادة للعاملين.



