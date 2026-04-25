الثلاثاء 28 أبريل.. انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري، بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الجبالي أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بضرورة التوسع في تنفيذ الحملات القومية التي تستهدف حماية الثروة الحيوانية، وتقديم الدعم اللازم للمربين، من خلال توفير اللقاحات والخدمات البيطرية بجودة وكفاءة عالية، والوصول إلى كافة القرى والنجوع.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الحملة، تتضمن الدفع بفرق بيطرية متخصصة تغطي كافة أنحاء المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء أعمال التحصين، بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملة.

وأضاف أن الحملة لا تقتصر على التحصين فقط، بل تشمل أيضًا تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية للمربين، للتأكيد على أهمية التحصين الدوري، ورفع الوعي بخطورة الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها، إلى جانب أعمال التسجيل والترقيم للحيوانات غير المسجلة، بما يسهم في إحكام السيطرة الصحية على الثروة الحيوانية ومتابعتها بشكل دوري.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أهمية تعاون المربين مع فرق التحصين، وتسهيل مهمتهم لتحقيق المستهدف من الحملة، والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج الحيواني داخل المحافظة.