وزير التعليم العالي يتفقد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية

‎قام وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمقر مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة،رافقه خلالها كل من لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.





وأكد الوزير عمق العلاقات الإستراتيجية مع الصين، خاصًة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مشيرًا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني لإنشاء "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)" كأول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.





واستمع وزير التعليم العالى لشرح مفصل حول ما تم تنفيذه من أعمال الانتهاء والتجهيزات الخاصة بإنشاء المركز ومتطلباته والأدوات التكنولوجية الفضائية المستخدمة فيه إلى جانب عرض لمهام وكالة الفضاء المصرية.





وعلى هامش الجولة التفقدية عقد اجتماعًا مع الوفد الصيني؛ لمناقشة أهم التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية لإنشاء المركز، وكذلك تحديد الخطوات القادمة.





وأوضح الوزير أن أهمية هذا المشروع تكمن في استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتي تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر؛ بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات، ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوربية والصينية وغيرهما، لافتا إلى التعاون مع فرنسا واليابان فى مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.



