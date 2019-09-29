موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على موقف الأهلى

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " موعد سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020 والتى يشارك بها فريقى الأهلى والزمالك من مصر .



وحدد الاتحاد الإفريقى 9 أكتوبر المقبل موعدا لإقامة قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا .



وكان الأهلى تأهل إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على حساب كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد فى برج العرب بعد أن كان فاز على الفريق نفسه فى غينيا بهدفين دون رد .



وسيتواجد الأهلى ضمن التصنيف الأول لقرعة المجموعات والتى من المتوقع أن يضم كلا من الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى ومازيمبى الكونغولى.



ويلعب الزمالك مع جينيراسيون السنغالى اليوم فى لقاء تحديد المتأهل إلى دور المجموعات وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.