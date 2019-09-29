النادي المصري يتعادل مع بطل زنجبار 1-1 في الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، 1 / 1 مع ماليندي، بطل زنجبار، في الشوط الأول خلال المباراة المقامة بينهما اليوم في إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.



جاء هدف المصري الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 4 عن طريقه أحمد ياسر. . وتعادل ماليندى فى الدقيقة 33 عن طريق ابراهيم على.



وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أحمد مسعود



خط الدفاع: كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وعمر كمال عبدالواحد.



خط الوسط: عمرو موسى وإسلام عطية وحسن علي.



خط الهجوم: أحمد ياسر وحسين رجب وأوستين أموتو.



وكان المصرى نجح في تحقيق انتصار كبير على حساب بطل زنجبار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.