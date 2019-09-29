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رياضة

النادي المصري يتعادل مع بطل زنجبار 1-1 في الشوط الأول

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:01 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، 1 / 1 مع ماليندي، بطل زنجبار، في الشوط الأول خلال المباراة المقامة  بينهما اليوم في إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء هدف المصري الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 4 عن طريقه أحمد ياسر. . وتعادل ماليندى فى الدقيقة 33 عن طريق ابراهيم على.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وعمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو موسى وإسلام عطية وحسن علي.

خط الهجوم: أحمد ياسر وحسين رجب وأوستين أموتو.

وكان المصرى نجح في تحقيق انتصار كبير على حساب بطل زنجبار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.
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