النادي المصري يتعادل مع بطل زنجبار 1-1 في الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، 1 / 1 مع ماليندي، بطل زنجبار، في الشوط الأول خلال المباراة المقامة بينهما اليوم في إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.
جاء هدف المصري الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 4 عن طريقه أحمد ياسر. . وتعادل ماليندى فى الدقيقة 33 عن طريق ابراهيم على.
وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وعمر كمال عبدالواحد.
خط الوسط: عمرو موسى وإسلام عطية وحسن علي.
خط الهجوم: أحمد ياسر وحسين رجب وأوستين أموتو.
وكان المصرى نجح في تحقيق انتصار كبير على حساب بطل زنجبار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.
جاء هدف المصري الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 4 عن طريقه أحمد ياسر. . وتعادل ماليندى فى الدقيقة 33 عن طريق ابراهيم على.
وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وعمر كمال عبدالواحد.
خط الوسط: عمرو موسى وإسلام عطية وحسن علي.
خط الهجوم: أحمد ياسر وحسين رجب وأوستين أموتو.
وكان المصرى نجح في تحقيق انتصار كبير على حساب بطل زنجبار في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.