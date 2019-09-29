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أخبار العالم

حريق محطة قطار جدة.. السعودية تقرر إيقاف الرحلات حتى إشعار آخر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:34 م
حريق قطار الحرمين
حريق قطار الحرمين بجدة
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شيماء مصطفى
أفادت صحيفة "الوئام" السعودية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بإيقاف رحلات قطار الحرمين، حتى إشعار آخر.

ونشر الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع بمدينة جدة، على موقع تويتر، تغريدة قال فيها: "حرصًا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف رحلات #قطار_الحرمين_السريع حتى إشعار آخر ، وللاستفسار التواصل على 920004433".

وكان حريق هائل، نشب في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بمدينة جدة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، تسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة، لافتة إلى أنه على الفور، باشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني، عمليات الإطفاء وإجلاء أشخاص من داخل الصالات.

وأشارت مصادر لـ "سبق" إلى أنه تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
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