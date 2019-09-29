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أخبار العالم

شاهد.. لحظة إنقاذ محتجزين بـ حريق قطار الحرمين بجدة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:00 م
اندلاع حريق في سقف
اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية، لحظة قيام الطيران المدني السعودي، اليوم الأحد، بإنقاذ محتجزين في محطة قطار الحرمين في مدينة جدة بعد نشوب حريق في سقف المحطة.

ويظهر في اللقطات المصورة، تحليق مروحية من نوع هليكوبتر في سماء المكان وسط دخان كثيف يتصاعد جراء الحريق.

وكانت إمارة مكة عبر حسابها بـ"تويتر"، أعلنت أن فرق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، أن الفرق لا تزال تعمل على إطفاء الحريق، موضحة أنه تم تسجيل 5 إصابات حتى الآن جراء الحادث.



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