بنسبة كبيرة.. جينيراسيون فوت السنغالي لن يخوض مباراة الزمالك

أكد مراسل فضائية "أون سبورت"، أنه من المتوقع عدم حضور فريق جينيراسيون فوت السنغالي لخوض مباريته أمام نادي الزمالك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأضاف أن مسئولي نادي الزمالك قاموا بتفقد أرضية استاد برج العرب لخوض الاستعدادات من أجل خوض المباراة، إضافة إلي انتظار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم خوض فريق جينيراسيون فوت السنغالي المباراة.





ويتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.