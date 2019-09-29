Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بنسبة كبيرة.. جينيراسيون فوت السنغالي لن يخوض مباراة الزمالك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:20 م
لقاء الزمالك و جينيراسيون
لقاء الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد مراسل فضائية "أون سبورت"، أنه من المتوقع عدم حضور فريق جينيراسيون فوت السنغالي لخوض مباريته أمام نادي الزمالك في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن مسئولي نادي الزمالك قاموا بتفقد أرضية استاد برج العرب لخوض الاستعدادات من أجل خوض المباراة، إضافة إلي انتظار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم خوض فريق جينيراسيون فوت السنغالي المباراة.

ويتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزمة مستمرة.. جينراسيون السنغالي يخاطب الكاف.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. بعثة جينراسيون تحجز تذاكر العودة للسنعال اليوم السبت

المتحف المصري .. مفاجأة جديدة مدوية بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

تصرف غريب من بعثة جينيراسيون مع قرب موعد مبارة الفريق أمام الزمالك

ولا عزاء لمباراة الزمالك.. جينيراسيون فوت السنغالي يحتفل بعيد ميلاد قائد الفريق

ترشيحاتنا

الزمالك يستعير ميسي وحيدا من سيراميكا كليوباترا

الداخلية: القضاء على 15 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء.. تفاصيل وصور

تعرض الملك محمد السادس لأزمة صحية شديدة.. الديوان الملكي المغربي يكشف التفاصيل

حقيقة وفاة المغربي عبد الحق نوري لاعب أياكس

تصرف غريب من بعثة جينيراسيون مع قرب موعد مبارة الفريق أمام الزمالك

الأزمة مستمرة.. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون يتحرك إلى ملعب برج العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا