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أخبار العالم

سيقان صحفية تهز الحكومة البريطانية.. فضيحة جنسية تهدد منصب بوريس جونسون

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اتهمت الصحفية شارلوت إدواردز، مساعدة رئيس تحرير صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتحرش بها، لتضيف المزيد من الجدل حول الرجل الذي بات منصبه في خطر، لعدم قدرته على تأمين اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت شارلوت إن جونسون حاول الإمساك بها من تحت طاولة مأدبة غداء عندما كانت تجلس بجانبه، خلال عملها كمحررة بمجلة "The Spectator"، والتي كان يرأسها جونسون.

وأضافت أن جونسون كان مخمورا خلال مأدبة الغداء التي كانت روتينية من دون أن تحدد تاريخ الواقعة، لكن فترة عمل جونسون في الصحافة كانت بين عامي 1999 و2005.

وتابعت أن أمرأة ثانية كانت تجلس على الجانب الآخر أخبرتها أن جونسون فعل معها الأمر نفسه.

فيما أصدرت الحكومة البريطانية نفيا صريحا للاتهامات الموجهة إلى جونسون.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية كسر تقليد جونسون بعدم الرد على الاتهامات التي توجه إليه بشأن سلوكياته الجنسية.

وواجه بوريس جونسون العديد من الاتهامات بالتحرش طوال مسيرته.
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