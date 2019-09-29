لقطة مثيرة للجدل.. دينا الشربينى وتامر حبيب على شاطئ الجونة وحلا شيحة بـ المايوه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة حلا شيحة بالمايوه مع مجموعة من الفنانين على شاطئ الجونة وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة والتى انتهت دورته الثالثة منذ ايام قليلة.



وتظهر حلا شيحة فى الصورة مرتدية مايوه وتقف خلف الفنانة دينا الشربينى وتامر حبيب وقد اثارت الصورة جدلا واسعا من جانب الجمهور الذى شن هجوما شرسا على حلا بسبب ظهورها بالمايوه.



يذكر أن حلا شيحة عادت إلى التمثيل بعد اعتزال لسنوات، وقدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل "زلزال" الذي شاركها بطولته الفنان محمد رمضان وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

