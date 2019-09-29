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فن

قبلة على الخد .. إنجي وجدان وزوجها يشعلان إنستجرام

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:40 م
انجى وجدان وزوجها
انجى وجدان وزوجها
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محمد بدران
نشرت الفنانة انجى وجدان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة زوجها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وظهر زوج الفنانة انجى وجدان ببدلة كلاسيكية أنيقة وهو يقبلها، فيما ارتدت الفنانة فستان طويل منفوش بدون أكمام باللون الزهرى من الستان والشيفون واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الهادئ والقليل من الإكسسورات لإبراز الإطلالة.


وانتهت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الجمعة الماضية، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.

يذكر أن إنجي وجدان غابت عن دراما رمضان 2019، لكنها نافست مؤخرا بمسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، وشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة".




قبلة على الخد .. إنجي وجدان وزوجها يشعلان إنستجرام
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