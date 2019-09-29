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أخبار البلد

سفير فرنسا لدى مصر لـ أ ش أ: باريس والقاهرة تجمعهما علاقات متميزة حاليا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:23 م
سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه
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ا ش ا
أكد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه على قوة العلاقات التي تجمع بلاده ومصر، مشيرا إلى تميز العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية، مستشهدا باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث بحثا القضايا المهمة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وقال روماتيه - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد - إن هناك العديد من القضايا المهمة التي تجمع بين الجانبين، مشيرا إلى التعاون في مشروعات البنى التحتية التي تنفذها فرنسا في مصر بمجال الطاقة والنقل.

جاء ذلك في لقاء عقد بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية بحضور قنصلها" جانينا ايريرا" على هامش فعاليات القمة التقنية التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الاتصالات.

وثمن سفير فرنسا "القمة التقنية "التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية والتي تجمع بين الشركات المصرية والفرنسية الراغبة في الاستثمار بمصر، مشددا على حرص فرنسا بمشاركة مصر في مجال الشركات الناشئة باعتباره موضوعا حيويا.

وفي هذا السياق، قال إن إحدى الشركات الفرنسية الناشئة اختارت مصر لتكون شريك أساسي في مشروعها الخاص بالحفاظ على البيئة بمياه البحر المتوسط من خلال تصنيع سفينة تمتص المخلفات البلاستيكية.
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