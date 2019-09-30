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رياضة

إهانة للكاف .. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك بشأن إعادة مباراة جينيراسيون .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن خطاب الكاف بدراسة إعادة لقاء جينيراسيون فوت، الذي كان مقررا إقامته مساء الأحد في ملعب برج العرب لخوض مباراة الإياب لدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، إن النادي ليس طرفا في الأزمة، حيث إن الجهات الأمنية أرسلت خطابا بضرورة تغيير ملعب بتروسبورت لدواع أمنية، والجبلاية بدورها خاطبت الاتحاد الأفريقي "كاف" كما تم إخطارنا، لذلك لن أوافق بإعادة المباراة كما تردد، لأن الزمالك التزم بالتعليمات "ولو قالولي اروح بتوك توك كنت وافقت".

وأرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال بأنه سيعيد النظر فى أحداث المباراة من جديد، ومعرفة أسباب عدم تواجد الفريق السنغالى بملعب برج العرب لخوض المباراة.

وبات أمام الاتحاد الإفريقى سيناريوهين بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال ويأتى على رأس هذه السيناريوهات هو إعادة المباراة في حال الرؤية بأحقية إعادتها مرة أخرى، والسيناريو الثانى هو احتسابها لصالح الزمالك مستندا على انسحاب الفريق السنغالي.

ومن المقرر أن يحسم الكاف موقفه النهائى من مباراة الزمالك وبطل السنغال خلال الأيام المقبلة.

وأشار مرتضى منصور الى أن خطاب الكاف المرسل عقب موعد المباراة ، اهانة لحكامه الذين وصلوا أرض الملعب بحضور الطرف الملتزم ، وفي النهاية يتم إنصاف غير الملتزم.
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