مديحة حمدي تعلن عن خضوعها لجلسات علاج طبيعي

أكدت الفنانة مديحة حمدي في تصريحات خاصة لصدي البلد تعرضها لأزمة صحية وقالت: “ وقعت علي السلم فى المنزل علي ظهري يوم عزاء الفنانة سميحة أيوب مكونتش مركزة و ده سبب لي ألم كبير و ركبت حزام حتي أقدر علي الحركة و هبدأ جلسات العلاج الطبيعي و الحمد لله على كل شي”.

يذكر أنه تصدرت الفنانة مديحة حمدي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عزاء الفنانة سميحة أيوب . وجاءت التعليقات بسبب الحجاب.

قالت مديحة حمدي في تصريحات خاصة لصدى البلد " ناس تافهين الناس سابوا حزني على صديقتي وأختي سميحة أيوب و انهياري و اتنين بيسندوني ، وقعدوا ينتقدوا. بصوا لتاريخي وأدواري.

ورصدت عدسة صدى البلد صورا للفنانة مديحة حمدي وهي تدعو لصديقتها الراحلة سميحة أيوب أثناء تقديم واجب العزاء.