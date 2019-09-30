من أكثر جرأة .. ناهد السباعي برفقة نجلاء بدر بفساتين مثيرة

نشر رامى نوار مصور فوتوغرافي عبر حسابه الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات انستجرام، صورة الفنانة نجلاء بدر برفقة ناهد السباعي في الجونة.



ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة، ومبهرة، وذلك خلال تواجدها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت ناهد السباعي فستان كب باللون الاسود الناري، وفتحة كبيرة من القدمين، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وتميز بـ سوستة طويلة من الخلف باللون النحاسى.



وتركت ناهد السباعي شعرها منسدلا عبر كتفيها، مع ترك بعض خصلات الشعر المنسدلة على وجهها، وأكملت من إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.



واختارت ناهد السباعي بعض الإكسسوارات البسيطة لتكمل من إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وخاتم من نفس اللون، مع حذاء لامع باللون الأسود.



وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة حيث ظهرت عارية الأكتاف واعتمدت على المكياج وتسريحة الشعر الجذابة ونظرات وجه حادة وأشعلت نجلاء بدر الانستجرام بهذه الإطلالة.



وجاءت أبرز التعليقات: جميلة الجميلات، جمالك غير عادى نووجه القمر.