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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأثنين 30 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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مي محمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الإثنين 30 -9 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الإثنين 30 -9 -2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس:5.5 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 4.5 جنيهات
الجزر: 6 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيهات
الفاصوليا: 18 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الليمون البلدي : 12 جنيهات
المانجة البلدي : 10 جنيهات
العنب : 6 جنيهًا
التين: 9 جنيهات
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