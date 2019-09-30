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ديني

ما حكم الصيام عن الميت.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
حكم الصيام عن الميت
حكم الصيام عن الميت .. دار الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصيام عن الميت أو قضاء أيام عنه؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الصيام عن الميت وقضاء أيام عنه، وبذلك يسقط عنه دين الصوم.

وأضاف أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه او يطعموا مسكينا عن كل يوم أفطره هذا الرجل.

وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره.

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