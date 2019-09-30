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اقتصاد

وفد عماني: التجرية المصرية في التنمية العمرانية تستحق أن يتعلم منها الجميع

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:12 م
وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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آمنة عبدالعظيم
التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بالوزارة، وبحضور مسئولي الوزارة، وفدًا عمانيًا، برئاسة المهندس محسن محمد الشيخ، رئيس بلدية مسقط، لعرض التجربة المصرية فى تخطيط وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان، ولا سيما توصيل خدمات الصرف الصحى لسكان المناطق الريفية.

وتناول الوزير -بحسب بيان الاثنين- مراحل إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، من خلال هيئة المجتعات العمرانية الجديدة، وهى إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، وتوزيع الأراضى وتحديد استخداماتها داخل تلك المدن، بما يخدم عملية التنمية العمرانية، سواء من خلال قيام الهيئة وأجهزتها بتنفيذ وحدات سكنية (اجتماعى – متوسط – فوق المتوسط – فاخر)، أو إتاحة أراضٍ سكنية لمختلف شرائح المجتمع، وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة لتلبية احتياجات السكان، أو من خلال إتاحة أراضٍ للمستثمرين والمطورين العقاريين، لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية، ومنها مشروعات بالشراكة مع الدولة بآليات متعددة، من أجل توفير الفرص الاستثمارية، وبالتالى توفير فرص عمل لسكان تلك المدن.

كما استعرض الوزير جهود الدولة فى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين على مستوى الدولة، ولا سيما توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، موضحًا أنه خلال السنوات الـ5 الأخيرة، نجحت الدولة من خلال ضخ استثمارات ضخمة، فى رفع نسبة تغطية الريف المصرى بخدمات الصرف الصحى من 12 % : إلى نحو 38 %.

من جانبهم، توجه الوفد العمانى بالشكر لوزير الإسكان، معربين عن إعجابهم بالتجربة المصرية فى التنمية العمرانية، فى الفترة الأخيرة، قائلين: "إنها تجرية تستحق أن يتعلم منها الجميع".
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