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أخبار البلد

الخميس المقبل..إنجي وجدان ضيفة أنا وبنتي على ON E

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
إنجي وجدان
إنجي وجدان
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محمد نبيل
تحل الفنانة إنجي وجدان والفنان إسلام إبراهيم ضيفين على برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، على قناة "ON E"، يوم الخميس المقبل.

ويتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، كما تتحدث إنجي عن تجربتها مع السمنة وموقفها من تنمر البعض بها بسبب ذلك.

وبرنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

ويبث اللقاء يوم الخميس المقبل، الموافق 3 أكتوبر، على شاشة On E في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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