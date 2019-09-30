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محافظات

تعرف على المسافة بين عاصمة القليوبية بنها والمحافظات المجاورة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:00 م
مدينة بنها
مدينة بنها
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إبراهيم الهوارى
تعد محافظة القليوبية من أهم محافظات مصر وعاصمتها بنها، حيث أنها تقع بمنطقة شرق النيل عند رأس الدلتا ويحدها من الجنوب محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة وشمالًا محافظتا الدقهلية والغربية وشرقًا محافظة الشرقية وغربا محافظة المنوفية، كما أنها تعدّ المحافظة الثالثة في إقليم "القاهرة الكبرى" بالإضافة إلى محافظات: القاهرة والجيزة.

وتحتفل المحافظة سنويا بالعيد القومي في الثلاثين من شهر أغسطس حيث إن ذلك التاريخ يواكب افتتاح القناطر الخيرية سنة 1868 م التي تعد من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التي تبلغ حوالي 500 فدان بالمدينة.

تشتهر المحافظة بإنتاجها الزراعي من المحاصيل والفواكه والخضراوات ومن أهم هذه المحاصيل: الذرة الشامية والقطن والقمح والموالح والموز والمشمش وكافة أنواع الخضراوات، وتعدّ المحافظة مصدرا رئيسيا لسكان محافظة القاهرة من السلع الزراعية.

كما يوجد بالمحافظة أكبر صرح صناعي وذلك بمدينة شبرا الخيمة والتي تضم العديد من المصانع على سبيل المثال (مصانع الكابلات الكهربائية والبلاستيك وصناعة السيارات وتكرير البترول وتعبئة وتصنيع المواد الغذائية والصناعية المعدنية) فضلا عن المنطقة الصناعية بمدينة أبوزعبل التي تشتهر بصناعة الأسمدة والكيماويات وغيرها، بالإضافة لذلك تقوم المحافظة بالعمل على إنشاء منطقة صناعية متكاملة بمدينة الخانكة.


المسافة من بنها إلى القاهرة .. 49 كيلو متر
المسافة من بنها إلى رأس البر .. 155 كيلو متر
المسافة من بنها الى طنطا .. 40 كيلو متر
المسافة من بنها إلى العبور .. 76 كيلو متر
المسافة من بنها الى شبين الكوم .. 36 كيلو متر
المسافة من بنها إلى الزقازيق .. 62 كيلو متر
المسافة من بنها الى المنصورة .. 101 كيلو متر
المسافة من بنها إلى السويس .. 215 كيلو متر
المسافة من بنها الى اكتوبر .. 100 كيلو متر
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