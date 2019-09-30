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حوادث

مقتل نقاش على يد خفير بـ دار السلام

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:50 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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كتب – محمد صبرى :
لقى نقاش حتفه على يد خفير بعد مشاجرة بينهما ، تم ضبط المتهم وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باحالته إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من الاهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفي بشارع نزلة اندريا بالمنطقة ، تبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ان المشاجرة وقعت بين نقاش ( توفي اثر إصابته بكدمة بمؤخرة الرأس) وبين خفير.

كما تبين انه حال سير الخفير بسيارته بمحل البلاغ اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام مما أدى الى اصطدامها بالمجني عليه فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام عصا خشبية " شومة" كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال الامن باشراف العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط المتهم ، واعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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