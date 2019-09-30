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ديني

هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأحياء.. الإفتاء تجيب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:40 م
إهداء ثواب قراءة
إهداء ثواب قراءة القرآن للأحياء
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الفكر الديني
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يهدى ثواب ما يقرأه من القرآن الكريم لمن يشاء من الأحياء، مبينًا: أن هذا يعتبر على سبيل الدعاء له.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأحياء»،أن الأصل فى ثواب قراءة القرآن الكريم هو: أنه يكون ويعود على صاحبه فقط؛ ولكن يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يفعل ذلك.

وتابعت: "وذلك مثل أن يقول الشخص:« اللهم هب مثل ثواب عملي هذا أو قراءتي هذه إلى فلان أو فلانة، حيًّا كان أو ميتًا»، وهبة الثواب على جهة الدعاء مما اتفق عليه العلماء.

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