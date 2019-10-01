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محافظات

أرقام تليفونات مستشفيات أسوان المركزية والعامة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تقع محافظة أسوان جنوب محافظة القاهرة، وعاصمتها هى مدينة أسوان، ويحدها من الجنوب دولة السودان الشقيقة، ومن الشرق محافظة البحر الأحمر، ومن الشمال محافظة الأقصر، ومن الغرب محافظة الوادى الجديد والصحراء الغربية.

ويبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة ، ومساحتها 62 ألف و 726 كم 2 ، والمساحة المأهولة 1018,032 كم2 ، ومناخ المحافظة حار صيفًا ومعتدل شتاءً ويغلب عليه المناخ القاري.

وتتألف أسوان بشكلٍ عام من تضم 5 مراكز رئيسية تشمل 10 مدن و39 وحدة محلية قروية و107 قرى رئيسية و514 نجعا وكفرا.

ويقدم صدى البلد خدمة أرقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:

عناوين وأرقام المستشفيات بأسوان :
رقم المستشفى الإرسالية الجرمانية
العنوان : 23 شارع كورنيش النيل – مدينة أسوان
الهاتف : 0972450991

رقم مستشفى ادفو القنادلة
العنوان : ادفو
الهاتف : 0974549917

رقم مستشفى ادفو المركزى
العنوان : أمام حديقة حورس
الهاتف : 0974550278

رقم مستشفى أسوان الجامعى
العنوان : شارع 23 – بمدينة أسوان
الهاتف 0972428625


رقم مستشفى التكامل الصحى
العنوان : أقليت – مركز كوم أمبو
الهاتف : 093497025

رقم مستشفى الدكتور مطاوع للأمراض النفسية
العنوان : طريق الخزان مدينة أسوان
الهاتف : 0972416264

رقم مستشفى الرمد
العنوان : مدينة أسوان
الهاتف : 0972454082

رقم مستشفى الشبان المسلمين
العنوان : شارع السلطان أبو العلا بمدينة أسوان
الهاتف : 0972450927

رقم مستشفى الشطب
العنوان : مستشفى الشطب بمركز دراو
الهاتف : 0974748152

رقم مستشفى الصدر
العنوان : بجوار مديرية الشئون الصحية مستشفى الصدر بمدينة أسوان
الهاتف : 0972238466

رقم مستشفى النيل التخصصى
العنوان : شارع كسر الحجر بمدينة أسوان
التهاتف : 0972493655

رقم مستشفى حميات أسوان
العنوان : طريق السادات بجوار المسلة الناقصة بمدينة أسوان
الهاتف : 0972476023 / 097246086 / 0972476180

رقم مستشفى دراو المركزى
العنوان : شارع جمال عبدالناصر بمدينة أسوان
الهاتف : 0974724044

رقم مستشفى سليمان أحمد عثمان للمسالك البولية
العنوان : طريق الخزان - عزبة العسكر حى الزهور بمدينة أسوان
الهاتف : 0972418904

رقم مستشفى أسوان العسكرى
العنوان : طريق الخزان بمدينة أسوان
الهاتف : 0972426847

رقم معهد الأورام
العنوان : شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان
الهاتف : 0972428374 / 0972428454 / 0972428549 / 0972428844
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