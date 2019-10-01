أرقام تليفونات مستشفيات أسوان المركزية والعامة

تقع محافظة أسوان جنوب محافظة القاهرة، وعاصمتها هى مدينة أسوان، ويحدها من الجنوب دولة السودان الشقيقة، ومن الشرق محافظة البحر الأحمر، ومن الشمال محافظة الأقصر، ومن الغرب محافظة الوادى الجديد والصحراء الغربية.
ويبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة ، ومساحتها 62 ألف و 726 كم 2 ، والمساحة المأهولة 1018,032 كم2 ، ومناخ المحافظة حار صيفًا ومعتدل شتاءً ويغلب عليه المناخ القاري.
وتتألف أسوان بشكلٍ عام من تضم 5 مراكز رئيسية تشمل 10 مدن و39 وحدة محلية قروية و107 قرى رئيسية و514 نجعا وكفرا.
ويقدم صدى البلد خدمة أرقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:
عناوين وأرقام المستشفيات بأسوان :
رقم المستشفى الإرسالية الجرمانية
العنوان : 23 شارع كورنيش النيل – مدينة أسوان
الهاتف : 0972450991
رقم مستشفى ادفو القنادلة
العنوان : ادفو
الهاتف : 0974549917
رقم مستشفى ادفو المركزى
العنوان : أمام حديقة حورس
الهاتف : 0974550278
رقم مستشفى أسوان الجامعى
العنوان : شارع 23 – بمدينة أسوان
الهاتف 0972428625
رقم مستشفى التكامل الصحى
العنوان : أقليت – مركز كوم أمبو
الهاتف : 093497025
رقم مستشفى الدكتور مطاوع للأمراض النفسية
العنوان : طريق الخزان مدينة أسوان
الهاتف : 0972416264
رقم مستشفى الرمد
العنوان : مدينة أسوان
الهاتف : 0972454082
رقم مستشفى الشبان المسلمين
العنوان : شارع السلطان أبو العلا بمدينة أسوان
الهاتف : 0972450927
رقم مستشفى الشطب
العنوان : مستشفى الشطب بمركز دراو
الهاتف : 0974748152
رقم مستشفى الصدر
العنوان : بجوار مديرية الشئون الصحية مستشفى الصدر بمدينة أسوان
الهاتف : 0972238466
رقم مستشفى النيل التخصصى
العنوان : شارع كسر الحجر بمدينة أسوان
التهاتف : 0972493655
رقم مستشفى حميات أسوان
العنوان : طريق السادات بجوار المسلة الناقصة بمدينة أسوان
الهاتف : 0972476023 / 097246086 / 0972476180
رقم مستشفى دراو المركزى
العنوان : شارع جمال عبدالناصر بمدينة أسوان
الهاتف : 0974724044
رقم مستشفى سليمان أحمد عثمان للمسالك البولية
العنوان : طريق الخزان - عزبة العسكر حى الزهور بمدينة أسوان
الهاتف : 0972418904
رقم مستشفى أسوان العسكرى
العنوان : طريق الخزان بمدينة أسوان
الهاتف : 0972426847
رقم معهد الأورام
العنوان : شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان
الهاتف : 0972428374 / 0972428454 / 0972428549 / 0972428844
ويبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة ، ومساحتها 62 ألف و 726 كم 2 ، والمساحة المأهولة 1018,032 كم2 ، ومناخ المحافظة حار صيفًا ومعتدل شتاءً ويغلب عليه المناخ القاري.
وتتألف أسوان بشكلٍ عام من تضم 5 مراكز رئيسية تشمل 10 مدن و39 وحدة محلية قروية و107 قرى رئيسية و514 نجعا وكفرا.
ويقدم صدى البلد خدمة أرقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:
عناوين وأرقام المستشفيات بأسوان :
رقم المستشفى الإرسالية الجرمانية
العنوان : 23 شارع كورنيش النيل – مدينة أسوان
الهاتف : 0972450991
رقم مستشفى ادفو القنادلة
العنوان : ادفو
الهاتف : 0974549917
رقم مستشفى ادفو المركزى
العنوان : أمام حديقة حورس
الهاتف : 0974550278
رقم مستشفى أسوان الجامعى
العنوان : شارع 23 – بمدينة أسوان
الهاتف 0972428625
رقم مستشفى التكامل الصحى
العنوان : أقليت – مركز كوم أمبو
الهاتف : 093497025
رقم مستشفى الدكتور مطاوع للأمراض النفسية
العنوان : طريق الخزان مدينة أسوان
الهاتف : 0972416264
رقم مستشفى الرمد
العنوان : مدينة أسوان
الهاتف : 0972454082
رقم مستشفى الشبان المسلمين
العنوان : شارع السلطان أبو العلا بمدينة أسوان
الهاتف : 0972450927
رقم مستشفى الشطب
العنوان : مستشفى الشطب بمركز دراو
الهاتف : 0974748152
رقم مستشفى الصدر
العنوان : بجوار مديرية الشئون الصحية مستشفى الصدر بمدينة أسوان
الهاتف : 0972238466
رقم مستشفى النيل التخصصى
العنوان : شارع كسر الحجر بمدينة أسوان
التهاتف : 0972493655
رقم مستشفى حميات أسوان
العنوان : طريق السادات بجوار المسلة الناقصة بمدينة أسوان
الهاتف : 0972476023 / 097246086 / 0972476180
رقم مستشفى دراو المركزى
العنوان : شارع جمال عبدالناصر بمدينة أسوان
الهاتف : 0974724044
رقم مستشفى سليمان أحمد عثمان للمسالك البولية
العنوان : طريق الخزان - عزبة العسكر حى الزهور بمدينة أسوان
الهاتف : 0972418904
رقم مستشفى أسوان العسكرى
العنوان : طريق الخزان بمدينة أسوان
الهاتف : 0972426847
رقم معهد الأورام
العنوان : شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان
الهاتف : 0972428374 / 0972428454 / 0972428549 / 0972428844