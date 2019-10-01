أرقام تليفونات مستشفيات أسوان المركزية والعامة

تقع محافظة أسوان جنوب محافظة القاهرة، وعاصمتها هى مدينة أسوان، ويحدها من الجنوب دولة السودان الشقيقة، ومن الشرق محافظة البحر الأحمر، ومن الشمال محافظة الأقصر، ومن الغرب محافظة الوادى الجديد والصحراء الغربية.



ويبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة ، ومساحتها 62 ألف و 726 كم 2 ، والمساحة المأهولة 1018,032 كم2 ، ومناخ المحافظة حار صيفًا ومعتدل شتاءً ويغلب عليه المناخ القاري.



وتتألف أسوان بشكلٍ عام من تضم 5 مراكز رئيسية تشمل 10 مدن و39 وحدة محلية قروية و107 قرى رئيسية و514 نجعا وكفرا.



ويقدم صدى البلد خدمة أرقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:



عناوين وأرقام المستشفيات بأسوان :

رقم المستشفى الإرسالية الجرمانية

العنوان : 23 شارع كورنيش النيل – مدينة أسوان

الهاتف : 0972450991



رقم مستشفى ادفو القنادلة

العنوان : ادفو

الهاتف : 0974549917



رقم مستشفى ادفو المركزى

العنوان : أمام حديقة حورس

الهاتف : 0974550278



رقم مستشفى أسوان الجامعى

العنوان : شارع 23 – بمدينة أسوان

الهاتف 0972428625





رقم مستشفى التكامل الصحى

العنوان : أقليت – مركز كوم أمبو

الهاتف : 093497025



رقم مستشفى الدكتور مطاوع للأمراض النفسية

العنوان : طريق الخزان مدينة أسوان

الهاتف : 0972416264



رقم مستشفى الرمد

العنوان : مدينة أسوان

الهاتف : 0972454082



رقم مستشفى الشبان المسلمين

العنوان : شارع السلطان أبو العلا بمدينة أسوان

الهاتف : 0972450927



رقم مستشفى الشطب

العنوان : مستشفى الشطب بمركز دراو

الهاتف : 0974748152



رقم مستشفى الصدر

العنوان : بجوار مديرية الشئون الصحية مستشفى الصدر بمدينة أسوان

الهاتف : 0972238466



رقم مستشفى النيل التخصصى

العنوان : شارع كسر الحجر بمدينة أسوان

التهاتف : 0972493655



رقم مستشفى حميات أسوان

العنوان : طريق السادات بجوار المسلة الناقصة بمدينة أسوان

الهاتف : 0972476023 / 097246086 / 0972476180



رقم مستشفى دراو المركزى

العنوان : شارع جمال عبدالناصر بمدينة أسوان

الهاتف : 0974724044



رقم مستشفى سليمان أحمد عثمان للمسالك البولية

العنوان : طريق الخزان - عزبة العسكر حى الزهور بمدينة أسوان

الهاتف : 0972418904



رقم مستشفى أسوان العسكرى

العنوان : طريق الخزان بمدينة أسوان

الهاتف : 0972426847



رقم معهد الأورام

العنوان : شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان

الهاتف : 0972428374 / 0972428454 / 0972428549 / 0972428844