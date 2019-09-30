لو شعرك كيرلي.. تعرفي على خطوات العناية به لمنع التشابك

الشعر المموج من الاستايلات التي تفضلها بعض الفتيات ويحرصن على تطبيقها، حتى لو كان شعرهن أملسا، فبخطوات سهلة باستخدام مكواة الشعر يمكنك الحصول على شعر كيرلي، وهو مناسب للفتيات في الجامعة والمدرسة أيضًا، لكن هذا الاستايل تحديدًا يحتاج عناية خاصة من خلال روتين يومي للمحافظة عليه وعلى شكله.



وبحسب نصائح موقع "wikiho"، إليكي روتين يومي بسيط إذا كنت تعتمدين استايل الشعر الكيرلي.:



غسيل الشعر

إن الماء الساخن هي العدو الأكبر للشعر الكيرلي، فيمكنك غسيله بالماء البارد المائل للفاتر، كما تتم عملية غسيل الشعر 3 – 4 مرات كل شهر، والطريقة الصحيحة عند الغسيل هي وضعه مستقيمًا وإمالة رأسك تحت الماء، وتجنبي الإمالة إلى الأمام حتى لا يتشابك.



ترطيب الشعر بالشامبو والبلسم

الشعر الكيرلي يحتاج للعناية الخاصة به ولبلسم خاصه به، فعند غسيلك له في كل مرة يمكنك وضع الشامبو في البداية ثم أنهي الاستحمام بوضع البلسم وشطفه، لأنه يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه ولمعانه.



عدم التسريح

لا تلمسي شعرك بعد الاستحمام مباشرًة، فيمكنك وضع الفوطة الجافة عليه وتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف، واستخدام المنتجات العناية الخاصة به، وتركه دون استعمال فرشاة للتسريح.



استخدام الزيت الخاص بك

بعد عملية تجفيف الشعر، قومي بإزالة الفوطة من عليه وتقسيمه لعدة تقسيمات، وضعي القليل من الزيت الخاص بك على كل تقسيمه، ثم قومي بتمشيطه من خلال مشط واسع الاسنان، ولكن عليكي تجنب وضع الزيت إذا كان الشعر مبتلا، فعليك الانتظار حتى يتجفف تمامًا.



استخدام المجفف

عادة لا يحتاج الشعر الكيرلي إلى المجفف حتى لا يضره، وإنما لا بأس باستخدامه لمرات قليل كل فترة طويلة، ولكن بدرجة حرارة منخفضة، فتجفيف الشعر وتعرضه للهواء الطبيعي يكون مفيدا أكثر من استخدام المجفف.