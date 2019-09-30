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حوادث

تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:37 م
تجديد حبس متهمين
تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة حبس متهمين 15 يوما احتياطيا لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية .

وأسندت النيابة إلى المتهمين منصور موسي، ورزق عبد الحميد، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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