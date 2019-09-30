تطورات خطيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل

شهدت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى والتى كانت من المقرر إقامتها أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، تطورا جديدا بات يفرض نفسه على سطح الأحداث بقوة.



أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرارا عاجلا في الساعات القليلة الماضية بفتح تحقيق حول ملابسات الأزمة بالكامل ومعرفة كواليس الخطاب الذي وقعه الغاني أنتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف، ويفيد بنقل لقاء الزمالك المصري وضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.



كما تشمل التحقيقات رد اتحاد الكرة المصري على خطاب كاف الذى تم إرساله أمس، والذى طالب فيه بضرورة إيضاح أسباب خوض مباريات فى الدورى المصري الممتاز يوم السبت بالقاهرة ورفض استقبال مباراة الزمالك فى أفريقيا.



وتعقد لجنة مسابقات الأندية برئاسة النيجيري سامسون أدامو جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم الموقف بشكل نهائى وتام.



وبات أمام الاتحاد الأفريقى سيناريوهان بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال، على رأسها إعادة المباراة في حال رؤية أحقية إعادتها مرة أخرى، والسيناريو الثانى هو احتسابها لصالح الزمالك مستندا على انسحاب الفريق السنغالي.



وكان نادي جنراسيون فوت أصدر عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.



وذكر البيان: "كيف يمكن إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكون بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت.



يذكر أن جينيراسيون رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة.