انطلاق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص ببورسعيد والإسماعيلية

انطلقت اليوم الاثنين ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرعي بورسعيد والإسماعيلية في رياضات كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة ورفع الأثقال والبوتشي على ملاعب مدارس بورسعيد الدولية.



حضر حفل افتتاح المسابقات عمرو الطحاوى نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وطارق النجار مدير المبادرات ، غادة عطية مدير مدارس بورسعيد الدولية ، بالإضافة إلى مشاركة ١٢٤ لاعب ولاعبة من ٧ هيئات مسجلين بالأولمبياد الخاص المصري، و٦٢ لاعبا ولاعبة شركاء من مدارس بورسعيد الدولية للمشاركة في المسابقات المدمجة وبمشاركة ٦٣ متطوعا ومتطوعة من اكاديمية صدى النفس ومؤسسة دع نفسك تتنفس.



وأشاد عمرو الطحاوي بالدور الكبير الذي تقوم به مدارس بورسعيد الدولية في دعم حركة الأولمبياد الخاص بمحافظة بورسعيد من خلال استضافة أحداث وفعاليات مسابقات الأولمبياد الخاص للعام الثالث على التوالي.



من جانبه أكد طارق النجار أن اليوم شهد حفل افتتاح الألعاب الذي أقيم وفقا لقواعد الأولمبياد الخاص الدولي من دخول أعلام مصر والأولمبياد الخاص ودخول طابور عرض الهيئات المشاركة عقبها عزف السلام الوطني وإلقاء قسم اللاعبين وإيقاد شعلة الألعاب لتبدأ فعليا المسابقات بعملية تقسيم اللاعبين والفرق المشاركة.



وأضاف النجار إلي أن حفل الافتتاح شهد الوقوف دقيقة حداد علي روح الراحل حسن صابر مدير فرع الجيزة بالأولمبياد الخاص المصري السابق والذي وافته المنية يوم الأربعاء السابق.



ومن المقرر أن تستمر الألعاب لفرعي بورسعيد والإسماعيلية حتى غد الثلاثاء وهي الالعاب المؤهلة إلى الألعاب الوطنية التي من المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.