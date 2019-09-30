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رياضة

أهمها الزمالك.. 4 مواجهات نارية تنتظر الأهلي خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:03 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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نور عادل
يعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على موعد مع 4 مواجهات من العيار الثقيل خلال شهر أكتوبر.
تنطلق مواجهات النادي الأهلي في شهر أكتوبر بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل يوم 2 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد السلام، في إطار الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وستكون ثاني مواجهات النادي الأهلي في شهر أكتوبر أمام نادي أسوان يوم 5 أكتوبر في استاد اسوان الساعة الثالثة عصرًا، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة القمة أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر في إطار منافسات الدوري الممتاز بالجولة الرابعة باستاد القاهرة الدولي بالساعة الثامنة مساءً.

ويختتم النادي الأهلي مواجهاته بشهر أكتوبر أمام منافسه الجونة يوم 23 أكتوبر باستاد الجونة في تمام الساعة الخامسة والنصف في إطار الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.
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