حقيقة أم شائعات .. الأندومي يسبب السرطان

يعتبر الأندومي أحد الأطعمة التي يعشقها الكثيرون ولكن هناك تحذيرات عديدة من تناوله.



وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين شيرين زكي خلال ندوتها بـ صدى البلد أن الأندومي أو النودلز يحتوي على عدة مكونات وهي:



★ كربوهيدرات :

_ تحتوي النودلز على اكثر من 60% من الكربوهيدرات نتيجة دقيق القمح الخاص بالشعرية.

_ دهون مشبعة ومصدرها زيت النخيل الذي تحتويه تلك الشعرية.

اضرار الدهون المشبعة وخطورتها معروفة لكننا نستهلك الكثير من الدهون المشبعة في منتجات مختلفة نستخدمها يوميا ومنها الدهون النباتية. المستخدمة في صناعة منتجات الالبان وكذلك الزبدة النباتية والسمن النباتي وغيرها من المنتجات.



المكونات السابقة هي المكونات الرئيسية للاندومي.. فلا يوجد بها بروتينات او فيتامينات أو أملاك معدنية أو أي فوائد تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.. لذلك في الأندومي ما هو إلا وجبة فقيرة الفائدة لا تصلح أن تكون وجبة رئيسية، بل هي وجبة للتسالي وسد الجوع فقط، والاعتماد عليها كوجبة رئيسية الأطفال يتسبب في ظهور أعراض نقص وسوء التغذية عليهم.



يتم إضافة مواد حافظة ومعززات للنكهة وتحسين القوام على الاندومي، لكن تلك المكونات يتم إضافتها على غالبية الأغذية المالية والمحفوظة لذا الأندومي لا تشكل خطرا في حد ذاتها لاحتوائها على تلك المواد.



المادة المثيرة للجدل في الاندومي هي مونو صوديوم جلوتامات او أحادي جلوتامات الصوديوم أو الملح الصيني واختصارها MSG ويرمز لها ب E621 :



هي مادة معززة للنكهة تتواجد في توابل الاندومي ومرقة الدجاج كما انها تباع منفصلة معبأة أو سائبة وتستخدمها العديد من ربات البيوت لتعزيز النكهة والطعام أثناء الطهو.



تلك المادة المتهمة بالتسبب في السرطان وتدمير خلايا المخ وقبل انها من احد مسببات الزهايمر وبعض الأمراض العصبية الأخرى.



جميع الجهات الرقابية العالمية أعلنت أن كل تلك الاتهامات لم تثبت بالتجارب العلمية الموثقة ، ولم تخرج التجارب التي أجريت على البشر بأي أدلة قاطعة تثبت أضرار تلك المادة، لكنها تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص وقد ينتابهم إحساس بالصداع والغثيان نتيجة تناول كميات أكثر من المسموح بها يوميا والتي لا ينبغي أن تزيد عن 3 جرام يوميا وهي النسبة الآمنة والمسموح بها والتي حددتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.



ولذلك تقول شيرين لا تهويل ولا تهوين بمعنى أن الإضرار التي نسبت إلى الأندومي فيها الكثير من المبالغة ومكوناته تحتويها مواد غذائية أخرى نستخدمها يوميا.



_ لا يجب الاعتماد على الأندومي كغذاء مغذية الأطفال والشباب ويمكن إضافة الخضار له والبروتين الحيواني من لحوم او قطع دجاج او جمبري و مأكولات بحرية لتعزيز القيمة الغذائية فيه.



_ الاعتماد عليها يسبب السمنة للاطفال كونها لا تحتوي إلا على الكربوهيدرات والدهون المشبعة.



_ يجب أن ننبه أطفالنا على أضرار تناولها جافة دون طهو حيث ترتفع نسبة الأملاح عند تناولها بهذه الطريقة مما قد يضر بالكلى ومرضى الضغط.



_ يجب أن يحذر مرضى الضغط ، والكلى ، والأشخاص الذين لهم تاريخ عائلي في تكوين حصوات الجهاز البولي ، و الحوامل من تناول الأندومي بكثافة وبصورة يومية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي قد تتسبب لهم في أضرار .



_ الاعتدال في تناول أي غذاء أمر مطلوب ، والافراط في تناول أي غذاء لابد من ان يتسبب في مضاعفات.. فـ اعتدلوا ، ولا تسرفوا.. فلا حرمان ولا إفراط حفاظا على صحتنا وصحة اولادنا .



ننشر لكم بعض لينكات الجهات الرقابية العالمية للاستزادة والتأكيد.