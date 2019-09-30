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ديني

صلاة الحامل .. مستشار المفتي: يجوز لها الصلاة جالسة بشرط

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:19 م
صلاة الحامل
صلاة الحامل
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، إن صلاة المرأة الحامل وهي جالسة جائزة ولكن بشرط ان يكون الطبيب قال لها ذلك وأن الركوع والسجود فيه خطر على حياتها او حياة الجنين. لافتا الى أن القيام ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به.

وأضاف عاشور خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن أسئلة المشاهدين:- أنا حامل وأصلي وأنا جالسة ولا أستطيع الانحناء للركوع والسجود فهل تصح صلاتي وأنا جالسة؟"، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي (صلى الله عليه وسلم) رخص لمن لا يستطيع القيام فى الصلاة أن يصلى قاعدًا ورخص أيضًا لمن لا يستطيع الإتيان بحركة الركوع والسجود خصوصًا إذا كانت هذه المرأة حاملًا وكان النزول زيادة عن اللزوم يضر بها وبجنينها.

وأشار إلى أن الشرع رخص لمن كان لا يستطيع الانحناء للركوع والسجود أن يومئ بحركة الركوع والسجود، لكن حركة السجود تكون أخفض من حركة الركوع وتكون الصلاة صحيحة".
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